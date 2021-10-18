紐元 目標維持73美仙 名家專區 2021/10/18 分享： 新西蘭於本月4日才放寬最大城市奧克蘭部分防疫措施，並宣布放棄「清零」，改為「與病毒共存」。但事隔一周，當地新增確診人數便攀升至6周高位。事件令人擔心，紐央行會否於11月24日如期加息。幸好，紐央行副行 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員 欄名 : 外滙偵察站 相關文章 美元橫行偏軟 待11月議息會議 今日 美元橫行偏軟 待11月議息會議 英鎊 阻力1.39美元 今日 英鎊 阻力1.39美元 澳元 阻力75美仙 今日 澳元 阻力75美仙 加元 有機向1.2進發 今日 加元 有機向1.2進發 歐元 暫徘徊1.15至 1.18美元 今日 歐元 暫徘徊1.15至 1.18美元 你可能感興趣 美元橫行偏軟 待11月議息會議 今日 01:00 美元橫行偏軟 待11月議息會議 英鎊 阻力1.39美元 今日 01:00 英鎊 阻力1.39美元 澳元 阻力75美仙 今日 01:00 澳元 阻力75美仙 最新專欄文章 美元橫行偏軟 待11月議息會議 今日 美元橫行偏軟 待11月議息會議 日圓 提防日央行阻止圓滙弱勢 今日 日圓 提防日央行阻止圓滙弱勢 歐元 暫徘徊1.15至 1.18美元 今日 歐元 暫徘徊1.15至 1.18美元 加元 有機向1.2進發 今日 加元 有機向1.2進發 澳元 阻力75美仙 今日 澳元 阻力75美仙 美元 美滙指數 美滙 美國聯儲局 歐元 英鎊 日圓 澳元 紐元 加元