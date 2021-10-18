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紐元 目標維持73美仙

名家專區 2021/10/18

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新西蘭於本月4日才放寬最大城市奧克蘭部分防疫措施，並宣布放棄「清零」，改為「與病毒共存」。但事隔一周，當地新增確診人數便攀升至6周高位。事件令人擔心，紐央行會否於11月24日如期加息。幸好，紐央行副行

...

撰文 : 溫灼培 恒生銀行首席市場策略員

欄名 : 外滙偵察站

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