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【內房拐點】人民控好恒大風險 大摩首選內房升9%（第二版）

研究報告 12:50 2021/10/21

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中國人民銀行行長易綱昨日指出，應對恒大 （03333） 事件的原則是嚴格按照法律規定的受償順序，充分尊重並保護債權人和產權人的合法權益。在此過程中，尤其是要保護好已購房消費者的合法權益；將堅持法治化的原則，確保所有債權人和利益相關方的正當合法權益得到公平對待。總體而言，有信心能把風險控制在一定範圍，避免發生系統性風險。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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