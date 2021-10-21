【內房拐點】人行控好恒大風險 大摩首選內房升一成（第二版） 研究報告 16:24 2021/10/21 分享： 中國人民銀行行長易綱昨日指出，應對恒大 （03333） 事件的原則是嚴格按照法律規定的受償順序，充分尊重並保護債權人和產權人的合法權益。在此過程中，尤其是要保護好已購房消費者的合法權益；將堅持法治化的原則，確保所有債權人和利益相關方的正當合法權益得到公平對待。總體而言，有信心能把風險控制在一定範圍，避免發生系統性風險。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 最新專欄文章 【季績攻略】限電潮來臨機械設備股受惠（第二版） 今日 【季績攻略】限電潮來臨機械設備股受惠（第二版） 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 今日 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 【能源危機】煤價兩招限 股價一日彈 大行：火電股睇埋季績先買 今日 【能源危機】煤價兩招限 股價一日彈 大行：火電股睇埋季績先買 【日圓跌破7算】收集日圓前 3個因素要留意（第四版） 2021/10/20 【日圓跌破7算】收集日圓前 3個因素要留意（第四版） 【拆局重磅股】體品股龍頭安踏 跑輸有因（第二版） 2021/10/20 【拆局重磅股】體品股龍頭安踏 跑輸有因（第二版） 個股分析 宏觀分析 市場動向 投資推介 大行報告 龍湖集團（00960） 港股 恒大 融創中國（01918） 華潤置地（01109）