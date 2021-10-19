【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 財金猛人追蹤 07:10 2021/10/19 分享： 港股近數月震盪，高息股可視為避險之選，亦可作長綫收息。香港收息股其實不乏選擇，以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「可以考慮房託和公路股。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 2021/10/15 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 2021/10/13 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 2021/10/06 【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 你可能感興趣 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 07:10 2021/10/15 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 10:58 2021/10/13 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 07:10 2021/10/06 【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會 最新專欄文章 【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 2021/10/18 【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關 2021/10/15 【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 2021/10/13 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 【名家談內房】林少陽：內房仍具選擇性機會 2021/10/12 【名家談內房】林少陽：內房仍具選擇性機會 【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢） 2021/10/11 【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢） 港股 新冠肺炎疫情 疫情 新加坡 通脹 公路股 REITS REITs股 REITS產品 派息