  • 24°C
香港時間 : 20211019日 (週二) 08:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選

財金猛人追蹤 07:10 2021/10/19

分享：

港股近數月震盪，高息股可視為避險之選，亦可作長綫收息。香港收息股其實不乏選擇，以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「可以考慮房託和公路股。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

相關文章

【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！
2021/10/15
【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！
【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！
2021/10/13
【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！
【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會
2021/10/06
【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會

你可能感興趣

【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！
07:10 2021/10/15
【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！
【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！
10:58 2021/10/13
【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！
【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會
07:10 2021/10/06
【名家談內銀】8厘股息率 滙豐范卓雲：藍籌內銀有投資機會

最新專欄文章

【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位
2021/10/18
【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位
【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關
2021/10/15
【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關
【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！
2021/10/13
【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！
【名家談內房】林少陽：內房仍具選擇性機會
2021/10/12
【名家談內房】林少陽：內房仍具選擇性機會
【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢）
2021/10/11
【名家看後市】瑞信邵志銘：估值已平 市場已反映不少負面消息！（附六大超級趨勢）
港股 新冠肺炎疫情 疫情 新加坡 通脹 公路股 REITS REITs股 REITS產品 派息

下一篇文章

【名家看共富】富達周文群：助解結構性問題 惟逆風行業要謹慎！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版