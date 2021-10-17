歐亞能源危機 美國獨善其身？ 國際 20:18 2021/10/17 分享： 歐洲及亞洲先後陷入能源危機，刺激石油、天然氣及煤炭的價格持續上升。美國近年已實現能源自給自足，能否於今次能源危機獨善其身，甚至坐享漁人之利呢？ ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 2021/10/15 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 2021/10/12 強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 2021/10/11 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 2021/10/09 英國人手荒非一日之寒 折射經濟深層矛盾 強制員工打疫苗 美企陷兩難？ 2021/10/13 強制員工打疫苗 美企陷兩難？ 你可能感興趣 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 08:35 2021/10/15 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 20:14 2021/10/12 強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 18:52 2021/10/11 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 最新專欄文章 國金札記 - 英國對移民落閘 三高經濟成空談 2021/10/15 英國對移民落閘 三高經濟成空談 英國對移民落閘 三高經濟成空談 2021/10/14 英國對移民落閘 三高經濟成空談 國金札記 - 強制員工打針 美巨企普遍支持 2021/10/14 強制員工打針 美巨企普遍支持 強制醫護打疫苗 紐約怎平衡得失？ 2021/10/13 強制醫護打疫苗 紐約怎平衡得失？ 國金札記 - 沙特主權基金收購紐卡素為乜？ 2021/10/12 沙特主權基金收購紐卡素為乜？ 選舉 美國 政治 歐洲 經濟 商品 石油 天然氣 疫情 能源危機