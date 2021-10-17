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歐亞能源危機 美國獨善其身？

國際 20:18 2021/10/17

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歐洲及亞洲先後陷入能源危機，刺激石油、天然氣及煤炭的價格持續上升。美國近年已實現能源自給自足，能否於今次能源危機獨善其身，甚至坐享漁人之利呢？

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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