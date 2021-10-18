內房紛售物管爭喘息 併購市場熾熱 名家專區 2021/10/18 分享： 內地收緊房地產調控，「三道紅綫」下房企獲得銀行融資難度大增，加上銷售放緩及銀行放慢審批按揭申請的速度，均嚴重打擊以高槓桿經營的內房，多間內房更出現現金流問題，其中首當其衝的無疑是負債高達2萬億元（人民 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 謝智聰 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 鄭商所動力煤期貨屢漲停 逼1700大關 2021/10/16 鄭商所動力煤期貨屢漲停 逼1700大關 交易講場 - 港元大淡友巴斯 賭聯滙崩潰輸足95% 2021/10/15 港元大淡友巴斯 賭聯滙崩潰輸足95% 交易講場 - 全球上市公司碳排增 氣溫將升3度？ 2021/10/14 全球上市公司碳排增 氣溫將升3度？ 交易講場 - 《王者榮耀》等長綫遊戲 旺季收入添憂 2021/10/13 《王者榮耀》等長綫遊戲 旺季收入添憂 交易講場 - 大摩：油價油股不同步走勢逆轉 2021/10/12 大摩：油價油股不同步走勢逆轉 收購 物業管理 碧桂園服務（06098） 恒大 恒大物業（06666） 時代鄰里（09928） 融創服務（01516） 建業新生活（09983） 合景悠活（03913） 佳兆業美好（02168）