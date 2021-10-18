內房紛售物管爭喘息 併購市場熾熱

內地收緊房地產調控，「三道紅綫」下房企獲得銀行融資難度大增，加上銷售放緩及銀行放慢審批按揭申請的速度，均嚴重打擊以高槓桿經營的內房，多間內房更出現現金流問題，其中首當其衝的無疑是負債高達2萬億元（人民

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