想Live Your Own Style要留意什麼？

即將推售的洪水橋洪元路新盤#LYOS，本身名字獨特已引起網上討論，本身享洪水橋發展區優勢，再加上近期公布的《施政報告》提出的北部都會區概念，令即將推售的#LYOS成為焦點，可謂「啱晒Timing」!

長實日前一炮過公布#LYOS的戶型及面積，全盤341伙單位，實用面積由202至806平方呎，其中有56伙屬於面積202至209平方呎開放式單位，1房單位面積全數細過300平方呎，佔88伙。

一手住宅物業銷售資訊網顯示，自2013年一手例實施以來，地區「洪水橋及厦村」並未有任何新盤項目推售，#LYOS將成為「洪水橋及厦村」一手例後首個推售的全新住宅新盤，具參考價值，而其開放式單位亦是同區面積最細！

由於同區未有新盤參考，以同一條街道、樓齡10年的泉薈最新呎價$1.1萬至$1.3萬,；若參考比鄰地區唐人新村新盤「丹桂村路65-89號」，10月錄得１宗一手成交，面積相近，亦值得參考，成交單位為尚尚築3樓8室，面積243平方呎，以384.92萬元成交，成交呎價15,840元。以15,840元及202至209平方呎推算的話，樓價介乎320萬至331萬，以銀碼來說具一定吸引力！不過另一邊的屏山新盤，餘貨折實呎價已加至1.8萬，究竟洪水橋新盤如何參考，要稍後才知道！

不過，須留意的是，洪水橋一帶配套目前來說，比其他新界區較遜色，而政府提出的洪水橋發展區目前官網顯示預計首批居民可於2024年入住，其他主要工程亦會相繼動工，預計整個洪水橋新發展區計劃將於2037/38年完成，時間上仍有一定長時間！至於北部都會區亦只是表面的極初步階段，有興趣入市的人士，宜親身視察環境，再了解清楚是否真的屬於自己的「Live Your Own Style」！

記者：梁子謙