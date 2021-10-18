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【A股期貨】A股期指今早登場官媒祝福 北水湧入港交所逆市升

財金 10:29 2021/10/18

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市場期待已久的MSCI A股指數期貨今日正式登場，盡管初步反應慢熱，港交所（00388）股價仍能逆市上升，全因市場各界對此新產品獲中央祝福滿有信心。

上午10時15分，港交所升0.6%，報472元。北水為主要買盤來源之一，今早部份價位見接近全版買盤來自北水經紀行的現象。

內地官媒<中國證券報>今日頭版報導

MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約正式上線交易。這是港交所引入的首個以內地A股為成分股的MSCI指數期貨。觀察人士認為，未來A股指數期貨在岸與離岸產品、市場將實現協同發展，中國資本市場吸引力將不斷增強。

近年來，隨著境外投資者投資人民幣資產需求不斷增加、參與程度不斷加深，以及內地與香港市場互聯互通的廣度和深度不斷提升，香港適時推出A股指數期貨的積極意義不言而喻。

A股期指首日登場表現如何? 初步看來慢熱，截至9時45分，首30分鐘暫錄2,700多張合約成交，只及恒指期貨同時段兩萬多張合約成交約十分一。A股期指一如高盛及摩根等大行預期，成交超越新加坡交易的富時A50期指，相信還有很長的路要走。

且看港交所下周三公布的第三季業績，能否維持北水及各界投資者信心。

撰文：劉德斌

 

欄名 : 大市拆局

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