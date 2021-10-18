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【A股期貨】A股期指今早登場官媒祝福 北水湧入港交所逆市升（第二版）

財金 12:14 2021/10/18

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市場期待已久的MSCI A股指數期貨今日正式登場，盡管初步反應慢熱，港交所 （00388） 股價仍能逆市上升，全因市場各界對此新產品獲中央祝福滿有信心。

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欄名 : 大市拆局

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