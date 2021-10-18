【A股期貨】A股期指今早登場官媒祝福 北水湧入港交所逆市升（第二版） 財金 12:14 2021/10/18 分享： 市場期待已久的MSCI A股指數期貨今日正式登場，盡管初步反應慢熱，港交所 （00388） 股價仍能逆市上升，全因市場各界對此新產品獲中央祝福滿有信心。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【大戶動向】大戶趁阿里巴巴反彈加快減持 散戶接捧要提防? 2021/10/13 【大戶動向】大戶趁阿里巴巴反彈加快減持 散戶接捧要提防? 【大市拆局】颶風迫近A股轉淡 港股半日成交縮兩成 2021/10/12 【大市拆局】颶風迫近A股轉淡 港股半日成交縮兩成 【大市拆局】阿里美團午後高位暫受阻 短綫走勢可看反向指標?（第二版） 2021/10/11 【大市拆局】阿里美團午後高位暫受阻 短綫走勢可看反向指標?（第二版） 【北水派貨】中央指令不惜代價供電二次發酵 電力股全綫瀉 2021/10/08 【北水派貨】中央指令不惜代價供電二次發酵 電力股全綫瀉 【大市拆局】北部都會區農地變黃金? 恒地大翻身曾飆近一成（第二版） 2021/10/07 【大市拆局】北部都會區農地變黃金? 恒地大翻身曾飆近一成（第二版） 成交 香港 恒生指數 指數 期貨 指數期貨 互聯互通 A股