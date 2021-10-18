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【港股脈博】中國GDP轉弱中港股市齊軟 短期後市寄望央媽再放水（第二版）

財金 12:10 2021/10/18

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今早公布的中國第三季GDP按年增長降至4.9%，較市場平均預期約5.2%更低，反映內地房地產市場降急温及廣泛地區限電影響，令本已有轉弱勢頭的內地經濟進一步受壓。

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欄名 : 港股脈博

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