【港股脈博】中國GDP轉弱中港股市齊軟 短期後市還看央媽撐市?（第二版） 財金 12:10 2021/10/18 分享： 今早公布的中國第三季GDP按年增長降至4.9%，較市場平均預期約5.2%更低，反映內地房地產市場降急温及廣泛地區限電影響，令本已有轉弱勢頭的內地經濟進一步受壓。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】監管劍指富途老虎證券 憂慮未擴散港股照升逾200點 2021/10/15 【港股脈博】監管劍指富途老虎證券 憂慮未擴散港股照升逾200點 【港股脈博】阿里急回補裂口 反彈強勢暫未失（第三版） 2021/10/12 【港股脈博】阿里急回補裂口 反彈強勢暫未失（第三版） 【ATM股價】美團阿里齊領軍 恒指曾彈600點上試關鍵阻力（第三版）（附圖） 2021/10/11 【ATM股價】美團阿里齊領軍 恒指曾彈600點上試關鍵阻力（第三版）（附圖） 【資金流向】港股甫反彈盈富即見大走資 反攻二萬五受阻有先兆?（第三版） 2021/10/08 【資金流向】港股甫反彈盈富即見大走資 反攻二萬五受阻有先兆?（第三版） 【港股脈博】大戶收齊貨開腔力撐 中概科技股單日市值急漲8000億（第二版） 2021/10/07 【港股脈博】大戶收齊貨開腔力撐 中概科技股單日市值急漲8000億（第二版） 貨幣政策 港股 恒生指數 中國人民銀行 GDP 李克強 A股