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【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版）

名家專區 17:42 2021/10/18

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據外電報道，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲及中國恒大 （03333） 總裁夏海鈞近日先後現身香港，兩家企業不約而同現面臨內地監管挑戰，股價身處谷底，忽然在港現身自然惹來市場無限猜想。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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