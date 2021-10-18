【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第二版） 名家專區 16:07 2021/10/18 分享： 據外電報道，阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲及中國恒大 （03333） 總裁夏海鈞近日先後現身香港，兩家企業不約而同現面臨內地監管挑戰，股價身處谷底，忽然在港現身自然惹來市場無限猜想。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 今日 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 你可能感興趣 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 今日 00:01 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 最新專欄文章 【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版） 2021/10/15 【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版） 【颱風停市】一年前今日又係打風兼停市 復市升定跌？ 統計過去12年紀錄話你知（第二版） 2021/10/13 【颱風停市】一年前今日又係打風兼停市 復市升定跌？ 統計過去12年紀錄話你知（第二版） 【經濟前瞻 】「末日博士」料政府收水將「縮沙」 滯脹有排捱（第二版） 2021/10/13 【經濟前瞻 】「末日博士」料政府收水將「縮沙」 滯脹有排捱（第二版） 【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？ 2021/10/12 【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？ 【暴跌17%】聯想變幻想 楊元慶「計錯數」令回A上市脫腳？（附大行最新調整後目標價） 2021/10/11 【暴跌17%】聯想變幻想 楊元慶「計錯數」令回A上市脫腳？（附大行最新調整後目標價） 反壟斷 停牌 私募基金 經濟 債券 股票 中國恒大（03333） 阿里巴巴－SW（09988）