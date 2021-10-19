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【季績攻略】交通運輸板塊業績底將出現投資價值？

研究報告 11:53 2021/10/19

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（第二版更新10月19日11:52 新增航空機場板塊業績表現）

一年多的新冠肺炎疫情持續影響各個行業，航空業更是重災之列。隨國際綫復甦可期，天風證券展望航空機場板塊業績投資價值逐步提升，並推薦受益於國際綫復甦的航空公司，包括中國國航 （00753） 、中國南方航空 （01055） 和中國東航（滬：600115）。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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