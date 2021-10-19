【季績攻略】交通運輸板塊業績底將出現投資價值？ 研究報告 11:53 2021/10/19 分享： （第二版更新10月19日11:52 新增航空機場板塊業績表現）一年多的新冠肺炎疫情持續影響各個行業，航空業更是重災之列。隨國際綫復甦可期，天風證券展望航空機場板塊業績投資價值逐步提升，並推薦受益於國際綫復甦的航空公司，包括中國國航 （00753） 、中國南方航空 （01055） 和中國東航（滬：600115）。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考） 2021/10/18 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考） 【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版） 今日 【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版） 【通脹新勢】中金：滯脹未襲 美第4季增長有望加速（第二版） 2021/10/18 【通脹新勢】中金：滯脹未襲 美第4季增長有望加速（第二版） 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 2021/10/18 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 你可能感興趣 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考） 19:14 2021/10/18 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考） 【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版） 今日 08:15 【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版） 【通脹新勢】中金：滯脹未襲 美第4季增長有望加速（第二版） 15:17 2021/10/18 【通脹新勢】中金：滯脹未襲 美第4季增長有望加速（第二版） 最新專欄文章 【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版） 今日 【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版） 【股份推介】證券股當炒 兩融規模漲 今日 【股份推介】證券股當炒 兩融規模漲 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考） 2021/10/18 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考） 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 2021/10/18 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 【美國通脹】裝睡的人會被叫醒嗎？ 2021/10/18 【美國通脹】裝睡的人會被叫醒嗎？ 中國市場 大行報告 市場動向 中國 太平洋航運（02343） 南方航空（01055） 中國國航（00753） 航空 航空業 板塊