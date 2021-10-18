【季績攻略】航空板塊業績底將出現投資價值？ 研究報告 16:12 2021/10/18 分享： 踏入後疫情時代，國際綫逐步放開利好航空業。個股方面，太平洋航運 （02343） 現價升10.7%，報3.70元。公司第三季業績表現向好，匯豐研究指公司靈便型船隻按期租合約對等基準日均收入，按季升35％，超大型船隻就按季升68％，超大型船隻就按季升68％，相信單計第三季，公司基本盈利預計約25億美元，較上半年的15億美元高。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤 今日 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤 【通脹新勢】中金：滯脹未襲 美第4季增長有望加速（第二版） 今日 【通脹新勢】中金：滯脹未襲 美第4季增長有望加速（第二版） 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 今日 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 你可能感興趣 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤 今日 12:53 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤 【通脹新勢】中金：滯脹未襲 美第4季增長有望加速（第二版） 今日 15:17 【通脹新勢】中金：滯脹未襲 美第4季增長有望加速（第二版） 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 今日 13:15 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 最新專欄文章 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 今日 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤 今日 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤 【美國通脹】裝睡的人會被叫醒嗎？ 今日 【美國通脹】裝睡的人會被叫醒嗎？ 【高息系列】Q4最高贏面板塊 七大券商點金（前景趨勢篇） 2021/10/15 【高息系列】Q4最高贏面板塊 七大券商點金（前景趨勢篇） 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績篇） 2021/10/15 【高息系列】Q4季贏面最高板塊的白馬股VS黑馬股（季績篇） 中國市場 大行報告 市場動向 中國 太平洋航運（02343） 南方航空（01055） 中國國航（00753） 航空 航空業 板塊