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【季績攻略】航空板塊業績底將出現投資價值？

研究報告 16:12 2021/10/18

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踏入後疫情時代，國際綫逐步放開利好航空業。個股方面，太平洋航運 （02343） 現價升10.7%，報3.70元。公司第三季業績表現向好，匯豐研究指公司靈便型船隻按期租合約對等基準日均收入，按季升35％，超大型船隻就按季升68％，超大型船隻就按季升68％，相信單計第三季，公司基本盈利預計約25億美元，較上半年的15億美元高。

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撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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