【季績攻略】航運 港口 物流 航空 哪個最值博?（第三版）

（第三版 13:58 更新 快遞和物流板塊業績表現及組圖）

近期隨低基數紅利消失、海外旺季備貨提前 、全球供應鏈邊際改善等因素，海運和物流行業整體的景氣度亦存在短期回落的可能，而中國物流行業隨海運景氣度略有回落。

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