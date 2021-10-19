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【季績攻略】航運 港口 物流 航空 哪個最值博?（第三版）

研究報告 14:27 2021/10/19

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（第三版 13:58 更新 快遞和物流板塊業績表現及組圖）

近期隨低基數紅利消失、海外旺季備貨提前 、全球供應鏈邊際改善等因素，海運和物流行業整體的景氣度亦存在短期回落的可能，而中國物流行業隨海運景氣度略有回落。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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