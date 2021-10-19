【季績攻略】航運 港口 物流 航空 哪個最值博?（第三版） 研究報告 14:27 2021/10/19 分享： （第三版 13:58 更新 快遞和物流板塊業績表現及組圖）近期隨低基數紅利消失、海外旺季備貨提前 、全球供應鏈邊際改善等因素，海運和物流行業整體的景氣度亦存在短期回落的可能，而中國物流行業隨海運景氣度略有回落。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考） 2021/10/18 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考） 【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版） 今日 【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版） 【通脹新勢】中金：滯脹未襲 美GDP 料Q4提速（第二版） 今日 【通脹新勢】中金：滯脹未襲 美GDP 料Q4提速（第二版） 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 2021/10/18 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 你可能感興趣 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考） 19:14 2021/10/18 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考） 【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版） 今日 08:15 【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版） 【通脹新勢】中金：滯脹未襲 美GDP 料Q4提速（第二版） 今日 14:28 【通脹新勢】中金：滯脹未襲 美GDP 料Q4提速（第二版） 最新專欄文章 【贏面股追蹤】兩融規模漲 中資券商股水漲船高 今日 【贏面股追蹤】兩融規模漲 中資券商股水漲船高 【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版） 今日 【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版） 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考） 2021/10/18 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考） 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 2021/10/18 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 【美國通脹】裝睡的人會被叫醒嗎？ 2021/10/18 【美國通脹】裝睡的人會被叫醒嗎？ 中國市場 大行報告 市場動向 中國 太平洋航運（02343） 南方航空（01055） 中國國航（00753） 航空 航空業 板塊