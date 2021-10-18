美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 國際 19:22 2021/10/18 分享： 美國上周公布的9月消費物價指數（CPI）升幅高見5.4%，加上預期下半年經濟增長將大幅放緩，會議局料第三季跌至3.5%，遠低於第二季的6.7%。美國無疑已有初步的滯脹迹象，但仍不意味美國經濟已經十萬火急，遑論70年代的艱苦日子會再次出現。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 英國對移民落閘 三高經濟成空談 2021/10/14 英國對移民落閘 三高經濟成空談 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 2021/10/15 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 強制員工打疫苗 美企陷兩難？ 2021/10/13 強制員工打疫苗 美企陷兩難？ 強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 2021/10/12 強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 2021/10/11 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 你可能感興趣 英國對移民落閘 三高經濟成空談 20:33 2021/10/14 英國對移民落閘 三高經濟成空談 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 08:35 2021/10/15 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 強制員工打疫苗 美企陷兩難？ 20:05 2021/10/13 強制員工打疫苗 美企陷兩難？ 最新專欄文章 歐亞能源危機 美難獨善其身 今日 歐亞能源危機 美難獨善其身 歐亞能源危機 美國獨善其身？ 2021/10/17 歐亞能源危機 美國獨善其身？ 國金札記 - 英國對移民落閘 三高經濟成空談 2021/10/15 英國對移民落閘 三高經濟成空談 英國對移民落閘 三高經濟成空談 2021/10/14 英國對移民落閘 三高經濟成空談 國金札記 - 強制員工打針 美巨企普遍支持 2021/10/14 強制員工打針 美巨企普遍支持 經濟 貨幣政策 能源危機 滯脹 美國聯儲局 鮑威爾 拜登 通脹 CPI 美國