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美國滯脹初現 經濟十萬火急？

國際 19:22 2021/10/18

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美國上周公布的9月消費物價指數（CPI）升幅高見5.4%，加上預期下半年經濟增長將大幅放緩，會議局料第三季跌至3.5%，遠低於第二季的6.7%。美國無疑已有初步的滯脹迹象，但仍不意味美國經濟已經十萬火急，遑論70年代的艱苦日子會再次出現。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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