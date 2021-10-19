【股份推介】證券股當炒 兩融規模漲

上月，市場成交量持續活躍，兩融規模繼續上漲，利好證券商。本篇的研究報告會聚焦證券行業的投資策略，並有心水股票推介。

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●市場活躍度上升，IPO募資規模按月下降69.16%

（1）經紀業務方面，9月A股日均成交金額為13,668.18億元（人民幣．下同），按月上升2.77%，按年上升77.96%。

（2）投行業務方面，9月IPO數量為40家，募集資金規模為316億元，按月下降69.16%；9 月再融資規模為802億元，按月下降11.87%；企業債和公司債承銷規模為3,187億元，按月下降16%。

（3）自營業務方面，9月股債漲跌互現。上證綜指上漲0.68%，滬深300指數上漲1.26%，創業板指數下跌1.24%，中證全債指數上漲 0.09%。

（4）從反映市場風險偏好和活躍度的兩融餘額看，9月兩融平均餘額為18,936.4億元，按月上升 2.42%。

●北京證券交易所開市第一次全網測試結束

北交所第一次全網測試結束，交易支援平台已調整上綫，90餘家券商已具備為投資者提供預開戶服務的技術條件。證監會於9月17日起草了北京證券交易所發行上市、再融資、持續監管相關的11件內容與格式準則，向社會公開徵求意見，發布《關於擴大紅籌企業在境內上市試點範圍的公告》，支持優質紅籌企業在境內資本市場發行證券上市。

北交所的「加速度」體現了監管層希望助力資本市場服務中小企業發展的決心，表明了國家對多層次資本市場建設的重視，以及對資本市場服務全國中小企業和民營企業重要性的認可。

●投資建議

資本市場改革持續推進，證券行業的政策環境和生態體系繼續改善，當前，券商市帳率（PB）估值為1.85倍，位於歷史中樞以下，具有較高的安全邊際，國信證券對證券行業維持「超配」評級。居民財富管理需求增長，權益基金爆發， 券商發展財富管理業務具有自身的優勢和亮點。

國信證券推薦具有財富管理業務優勢的券商，建議關注龍頭券商中金公司（滬：601995） （03908） 、華泰證券（滬：601688） （06886） 和特色券商東方財富（深：300059）、國聯證券（滬：601456） （01456） 。

報告來源︰國信證券

編輯︰葉麗雯