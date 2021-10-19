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北汽賣奔馳 估值料回升

名家專區 2021/10/19

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國企指數昨日先跌後升，六中全會、習拜會前似乎偷步炒上，而汽車股近日表現硬淨，當中北京汽車（01958）最為落後，主要是靠賣奔馳，但估值同樣較國際豪華車股為平，加上股價靜極思動，估值有上升空間。

北京汽車

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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