北汽賣奔馳 估值料回升 名家專區 2021/10/19 分享： 國企指數昨日先跌後升，六中全會、習拜會前似乎偷步炒上，而汽車股近日表現硬淨，當中北京汽車（01958）最為落後，主要是靠賣奔馳，但估值同樣較國際豪華車股為平，加上股價靜極思動，估值有上升空間。 北京汽車 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中港股市50綫攻防 汽車股引擎先啟動（第四版） 2021/10/18 中港股市50綫攻防 汽車股引擎先啟動（第四版） 中字股實力談 - 中升價偏低 豪車銷量增 2021/10/16 中升價偏低 豪車銷量增 中字股實力談 - 港股上落悶局 靜待突破50綫（第四版） 2021/10/15 港股上落悶局 靜待突破50綫（第四版） 中字股實力談 - 創維有亮點：光伏增收入 2021/10/15 創維有亮點：光伏增收入 中字股實力談 - 復旅業務甦醒 明年重拾盈利 2021/10/14 復旅業務甦醒 明年重拾盈利 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 汽車股 中升控股（00881） 北京汽車（01958） 北汽藍谷（滬：600733） 新能源 人民幣 板塊