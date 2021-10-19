雙11將至 淘寶App功能大升級 名家專區 2021/10/19 分享： 「雙11」購物節即將殺到，阿里巴巴（09988）密密升級淘寶App功能，昨日推出長輩模式及升級藥物搜索功能，協助長者掃除網購障礙。此外淘寶購物車據報有望直接分享到微信朋友圈，功能將在下周三（27日）上 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 李哲毅 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 內房紛售物管爭喘息 併購市場熾熱 2021/10/18 內房紛售物管爭喘息 併購市場熾熱 交易講場 - 鄭商所動力煤期貨屢漲停 逼1700大關 2021/10/16 鄭商所動力煤期貨屢漲停 逼1700大關 交易講場 - 港元大淡友巴斯 賭聯滙崩潰輸足95% 2021/10/15 港元大淡友巴斯 賭聯滙崩潰輸足95% 交易講場 - 全球上市公司碳排增 氣溫將升3度？ 2021/10/14 全球上市公司碳排增 氣溫將升3度？ 交易講場 - 《王者榮耀》等長綫遊戲 旺季收入添憂 2021/10/13 《王者榮耀》等長綫遊戲 旺季收入添憂 阿里巴巴 微信 微博 淘寶 阿里巴巴－SW（09988）