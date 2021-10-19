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雙11將至 淘寶App功能大升級

名家專區 2021/10/19

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「雙11」購物節即將殺到，阿里巴巴（09988）密密升級淘寶App功能，昨日推出長輩模式及升級藥物搜索功能，協助長者掃除網購障礙。此外淘寶購物車據報有望直接分享到微信朋友圈，功能將在下周三（27日）上

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撰文 : 李哲毅

欄名 : 交易講場

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