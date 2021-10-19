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【港股脈博】友邦開車追落後 恒指升逾300點破主要阻力區

財金 10:41 2021/10/19

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承接美股昨日低開高走勢頭，港股今早輕微高開逾60點後，早段升勢逐步擴大。恒指升逾300點，一舉衝越約處25400至25500點初步袓力區。

...

欄名 : 港股脈博

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