【港股脈博】友邦開車追落後 恒指破主要阻力區（第三版） 財金 18:13 2021/10/19 分享： 承接美股昨日低開高走勢頭，港股今早輕微高開逾60點後，早段升勢逐步擴大。恒指最多升近400點，一舉衝越約處25400至25500點初步袓力區。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】中國GDP轉弱中港股市齊軟 短期後市還看央媽撐市?（第二版） 2021/10/18 【港股脈博】中國GDP轉弱中港股市齊軟 短期後市還看央媽撐市?（第二版） 【港股脈博】監管劍指富途老虎證券 憂慮未擴散港股照升逾200點 2021/10/15 【港股脈博】監管劍指富途老虎證券 憂慮未擴散港股照升逾200點 【港股脈博】阿里急回補裂口 反彈強勢暫未失（第三版） 2021/10/12 【港股脈博】阿里急回補裂口 反彈強勢暫未失（第三版） 【ATM股價】美團阿里齊領軍 恒指曾彈600點上試關鍵阻力（第三版）（附圖） 2021/10/11 【ATM股價】美團阿里齊領軍 恒指曾彈600點上試關鍵阻力（第三版）（附圖） 【資金流向】港股甫反彈盈富即見大走資 反攻二萬五受阻有先兆?（第三版） 2021/10/08 【資金流向】港股甫反彈盈富即見大走資 反攻二萬五受阻有先兆?（第三版） 金融 美團－W（03690） 港股 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988） 滙豐控股（00005）