【資金流向】北水手緊獲利 騰訊受制500元關 財金 12:45 2021/10/19 分享： 港股今早輕微高開後升幅擴大，恒指最多升近400點後升幅稍收窄，半日仍升300點。恒指中午收報25798，企穩現約處25400的50天繼以上水平。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【A股期貨】A股期指今早登場官媒祝福 北水湧入港交所逆市升（第二版） 2021/10/18 【A股期貨】A股期指今早登場官媒祝福 北水湧入港交所逆市升（第二版） 【大戶動向】大戶趁阿里巴巴反彈加快減持 散戶接捧要提防? 2021/10/13 【大戶動向】大戶趁阿里巴巴反彈加快減持 散戶接捧要提防? 【大市拆局】颶風迫近A股轉淡 港股半日成交縮兩成 2021/10/12 【大市拆局】颶風迫近A股轉淡 港股半日成交縮兩成 【大市拆局】阿里美團午後高位暫受阻 短綫走勢可看反向指標?（第二版） 2021/10/11 【大市拆局】阿里美團午後高位暫受阻 短綫走勢可看反向指標?（第二版） 【北水派貨】中央指令不惜代價供電二次發酵 電力股全綫瀉 2021/10/08 【北水派貨】中央指令不惜代價供電二次發酵 電力股全綫瀉 小米集團－W（01810） 嗶哩嗶哩—SW（09626） 快手—W（01024） 港股 成交 恒生指數 A股