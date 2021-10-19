【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克再度成為首富，且是微軟（美： MSFT）蓋茨和股神巴菲特身家的總和還要多，得意洋洋的馬斯克在一則社交媒體留言回應財富榜時，建議馬斯克買入他的公司Tesla。

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