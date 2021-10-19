【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！ 財金猛人追蹤 13:13 2021/10/19 分享： Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克再度成為首富，且是微軟（美： MSFT）蓋茨和股神巴菲特身家的總和還要多，得意洋洋的馬斯克在一則社交媒體留言回應財富榜時，建議馬斯克買入他的公司Tesla。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 你可能感興趣 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 00:01 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 最新專欄文章 【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版） 2021/10/18 【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版） 【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版） 2021/10/15 【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版） 【颱風停市】一年前今日又係打風兼停市 復市升定跌？ 統計過去12年紀錄話你知（第二版） 2021/10/13 【颱風停市】一年前今日又係打風兼停市 復市升定跌？ 統計過去12年紀錄話你知（第二版） 【經濟前瞻 】「末日博士」料政府收水將「縮沙」 滯脹有排捱（第二版） 2021/10/13 【經濟前瞻 】「末日博士」料政府收水將「縮沙」 滯脹有排捱（第二版） 【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？ 2021/10/12 【大孖沙出手】李嘉誠、呂志和、黃志祥齊掃貨 地產股現終極見底訊號？ 美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 比爾蓋茨 巴菲特 馬斯克 Tesla SpaceX