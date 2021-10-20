【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 財金猛人追蹤 07:10 2021/10/20 分享： 科網股上季遭大幅抛售後，近日回勇，普遍自低位反彈，恒生科技指數昨日升2.8%，成為升市火車頭。滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示，優質網絡平台股具備反彈基礎。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 2021/10/19 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 你可能感興趣 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 07:10 2021/10/19 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 最新專欄文章 【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 2021/10/19 【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 2021/10/19 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 2021/10/18 【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關 2021/10/15 【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 2021/10/13 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 港股 反壟斷 美團－W（03690） 美團點評 滙豐控股（00005） 恒生科技指數 科技行業 范卓雲 人物專訪