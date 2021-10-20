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【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈條件

財金猛人追蹤 07:10 2021/10/20

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科網股上季遭大幅抛售後，近日回勇，普遍自低位反彈，恒生科技指數昨日升2.8%，成為升市火車頭。滙豐私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲在接受《投資理財周刊》專訪時表示，優質網絡平台股具備反彈條件。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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