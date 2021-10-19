  • 28°C
香港時間 : 20211019日 (週二) 16:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【季績攻略】香港基建陸續有來 中國建築績後再獲大行唱好

研究報告 15:44 2021/10/19

分享：

自本欄9月初推介中國建築 （03311） 後，股價日前創出52周新高，按本欄擬定策略買賣更已賺得23%回報。公司昨日公布第三季業績，表現之佳續支持大行看好觀點，值得部署二度買入。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

相關文章

專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢
2021/10/18
專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢
【Q4焦點股】季績對辦 高追中國建築
今日
【Q4焦點股】季績對辦 高追中國建築

你可能感興趣

專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢
00:01 2021/10/18
專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢
【Q4焦點股】季績對辦 高追中國建築
今日 10:28
【Q4焦點股】季績對辦 高追中國建築

最新專欄文章

【季績攻略】航運 港口 物流 航空 哪個最值博?（第三版）
今日
【季績攻略】航運 港口 物流 航空 哪個最值博?（第三版）
【贏面股追蹤】兩融規模漲 中資券商股水漲船高
今日
【贏面股追蹤】兩融規模漲 中資券商股水漲船高
【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版）
今日
【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版）
【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考）
2021/10/18
【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考）
【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引
2021/10/18
【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引
個股分析 市場動向 投資推介 大行報告 港股 中國建築（03311） 目標價 買入 施政報告

下一篇文章

【通脹新勢】中金：滯脹未襲 美GDP 料Q4提速（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版