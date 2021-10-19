【季績攻略】香港基建陸續有來 中國建築績後再獲大行唱好 研究報告 15:44 2021/10/19 分享： 自本欄9月初推介中國建築 （03311） 後，股價日前創出52周新高，按本欄擬定策略買賣更已賺得23%回報。公司昨日公布第三季業績，表現之佳續支持大行看好觀點，值得部署二度買入。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 【Q4焦點股】季績對辦 高追中國建築 今日 【Q4焦點股】季績對辦 高追中國建築 你可能感興趣 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 00:01 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 【Q4焦點股】季績對辦 高追中國建築 今日 10:28 【Q4焦點股】季績對辦 高追中國建築 最新專欄文章 【季績攻略】航運 港口 物流 航空 哪個最值博?（第三版） 今日 【季績攻略】航運 港口 物流 航空 哪個最值博?（第三版） 【贏面股追蹤】兩融規模漲 中資券商股水漲船高 今日 【贏面股追蹤】兩融規模漲 中資券商股水漲船高 【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版） 今日 【碳中和贏家】 讓你猜不透的的煤炭後局（第二版） 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考） 2021/10/18 【季績攻略】拐點轉向 非銀板塊潛力追蹤（附綜合券商參考） 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 2021/10/18 【內房拐點】傳加快樓按審批 大摩：內房現價吸引 個股分析 市場動向 投資推介 大行報告 港股 中國建築（03311） 目標價 買入 施政報告