聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 國際 18:02 2021/10/19 分享： 美國9月消費物價指數（CPI）升幅，達到5.4%，通脹無疑是相當強，可是在最新的議息會議紀錄中，聯儲局仍稱通脹是暫時現象。惟市場對此有所質疑，近期美國10年期債息持續走高，曾升穿1.61厘，顯著高於9月議息前水平，與10年期抗通脹債券（TIPS）息差持續拉闊，反映通脹預期增。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 2021/10/18 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 歐亞能源危機 美國獨善其身？ 2021/10/17 歐亞能源危機 美國獨善其身？ 英國對移民落閘 三高經濟成空談 2021/10/14 英國對移民落閘 三高經濟成空談 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 2021/10/15 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 強制員工打疫苗 美企陷兩難？ 2021/10/13 強制員工打疫苗 美企陷兩難？ 你可能感興趣 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 19:22 2021/10/18 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 歐亞能源危機 美國獨善其身？ 20:18 2021/10/17 歐亞能源危機 美國獨善其身？ 英國對移民落閘 三高經濟成空談 20:33 2021/10/14 英國對移民落閘 三高經濟成空談 最新專欄文章 國金札記 - 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 今日 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 歐亞能源危機 美難獨善其身 2021/10/18 歐亞能源危機 美難獨善其身 國金札記 - 英國對移民落閘 三高經濟成空談 2021/10/15 英國對移民落閘 三高經濟成空談 英國對移民落閘 三高經濟成空談 2021/10/14 英國對移民落閘 三高經濟成空談 國金札記 - 強制員工打針 美巨企普遍支持 2021/10/14 強制員工打針 美巨企普遍支持 經濟 疫情 貨幣政策 美國聯儲局 通脹 通脹債券 金融 基建