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聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？

國際 18:02 2021/10/19

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美國9月消費物價指數（CPI）升幅，達到5.4%，通脹無疑是相當強，可是在最新的議息會議紀錄中，聯儲局仍稱通脹是暫時現象。惟市場對此有所質疑，近期美國10年期債息持續走高，曾升穿1.61厘，顯著高於9月議息前水平，與10年期抗通脹債券（TIPS）息差持續拉闊，反映通脹預期增。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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