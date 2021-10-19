聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？

美國9月消費物價指數（CPI）升幅，達到5.4%，通脹無疑是相當強，可是在最新的議息會議紀錄中，聯儲局仍稱通脹是暫時現象。惟市場對此有所質疑，近期美國10年期債息持續走高，曾升穿1.61厘，顯著高於9月議息前水平，與10年期抗通脹債券（TIPS）息差持續拉闊，反映通脹預期增。

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