核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 名家專區 18:17 2021/10/19 分享： 整體核心零售區租務活動有增，而中環是率先有改善，連環錄得租務成交。由於中環具一定象徵性，加上旅客因素相對較低，故吸引品牌趁低租進駐。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 工廈爆冷成焦點 2021/10/12 工廈爆冷成焦點 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 2021/10/06 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 舖位租務回升 短期租金難望反彈 2021/10/15 舖位租務回升 短期租金難望反彈 你可能感興趣 工廈爆冷成焦點 01:00 2021/10/12 工廈爆冷成焦點 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 10:00 2021/10/06 憧憬通關舖位業主騎牛搵馬？ 舖位租務回升 短期租金難望反彈 11:00 2021/10/15 舖位租務回升 短期租金難望反彈 最新專欄文章 想Live Your Own Style要留意什麼？ 2021/10/17 想Live Your Own Style要留意什麼？ 舖位租務回升 短期租金難望反彈 2021/10/15 舖位租務回升 短期租金難望反彈 降低強拍門檻 新供應未必即時見效 2021/10/13 降低強拍門檻 新供應未必即時見效 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 2021/10/12 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 環海．東岸將軍澳ver.登場！ 2021/10/11 環海．東岸將軍澳ver.登場！ 商舖 空置率 世邦魏理仕