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核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充

名家專區 18:17 2021/10/19

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整體核心零售區租務活動有增，而中環是率先有改善，連環錄得租務成交。由於中環具一定象徵性，加上旅客因素相對較低，故吸引品牌趁低租進駐。

...

欄名 : 樓市分析

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