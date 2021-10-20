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【季績攻略】摩根士丹利評工程股好過機械股（第二版）

研究報告 08:15 2021/10/20

分享：

第三季結束，各企業開始整理季報，準備出成績表。摩根士丹利就工程機械板塊進行預測，直言表現未如市場預期，有關市場可能會進一步下調。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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