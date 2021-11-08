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【冷鋒來了】這個冬天會很冷？（第二版）

研究報告 13:07 2021/11/08

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（第二版更新於13:05 新增中國風電產出效率資訊）

冷鋒來襲，立冬後本港温度也驟然下降，極端天氣、拉尼娜現象不時出現，並和寒冬牽扯上，倘今個冬天會很冷，對大家的生活日常，以至投資市場又會帶來什麼影響？近期百物騰貴，又是否和這些天氣有關 ？本篇將從氣候現象，為各位解說。　

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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