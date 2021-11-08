【冷鋒來了】這個冬天會很冷？（第二版） 研究報告 13:07 2021/11/08 分享： （第二版更新於13:05 新增中國風電產出效率資訊）冷鋒來襲，立冬後本港温度也驟然下降，極端天氣、拉尼娜現象不時出現，並和寒冬牽扯上，倘今個冬天會很冷，對大家的生活日常，以至投資市場又會帶來什麼影響？近期百物騰貴，又是否和這些天氣有關 ？本篇將從氣候現象，為各位解說。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 2021/11/05 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 【富豪榜投資啟示】憑電池登上富豪榜三甲寧德時代曾毓群（第二版） 2021/11/05 【富豪榜投資啟示】憑電池登上富豪榜三甲寧德時代曾毓群（第二版） 【儲局收水】通脹被低估 儲局誤判形勢？（第二版） 2021/11/05 【儲局收水】通脹被低估 儲局誤判形勢？（第二版） 你可能感興趣 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 15:21 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 16:04 2021/11/05 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 【富豪榜投資啟示】憑電池登上富豪榜三甲寧德時代曾毓群（第二版） 13:06 2021/11/05 【富豪榜投資啟示】憑電池登上富豪榜三甲寧德時代曾毓群（第二版） 最新專欄文章 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭 第一版 今日 【資金新炒向】資金熱炒出遊4大行頭 第一版 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 2021/11/05 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 2021/11/05 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 2021/11/04 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） ESG 中國市場 大行報告 市場動向 天氣 發電量 電力 ESG聚焦 中國