【立冬來了】冷鋒殺到 天氣愈凍對風電供應產生咩影響？ 研究報告 08:42 2021/11/08 分享： 冷鋒再度降臨，香港天文台預料冷鋒會在周日（7號）下午橫過華南沿岸，氣溫顯著下降及有驟雨，星期一溫度最低降至17度，市民做足禦寒衣物來應對冷鋒來襲。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 2021/11/05 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 【富豪榜投資啟示】憑電池登上富豪榜三甲寧德時代曾毓群（第二版） 2021/11/05 【富豪榜投資啟示】憑電池登上富豪榜三甲寧德時代曾毓群（第二版） 【儲局收水】通脹被低估 儲局誤判形勢？（第二版） 2021/11/05 【儲局收水】通脹被低估 儲局誤判形勢？（第二版） 你可能感興趣 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 15:21 2021/11/04 【儲局收水】收水步伐符預期 中金：仍看好美股（第二版） 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 16:04 2021/11/05 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 【富豪榜投資啟示】憑電池登上富豪榜三甲寧德時代曾毓群（第二版） 13:06 2021/11/05 【富豪榜投資啟示】憑電池登上富豪榜三甲寧德時代曾毓群（第二版） 最新專欄文章 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 2021/11/05 【揀選綠電股】風光水核 錢景檢閱（第二版） 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 2021/11/05 【騰訊業績】一文看清大行目標 騰訊放榜攻略（持績更新） 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 2021/11/04 【5G機遇】5G可助高息中資電訊商發威？（第三版） 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 2021/11/04 【季旺股追蹤】豬肉再起風雲？（第二版） 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） 2021/11/03 【景氣板塊】減產推升價格的商品股贏家（第二版） ESG 中國市場 大行報告 市場動向 天氣 發電量 電力 ESG聚焦 中國