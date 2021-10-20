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【拆局重磅股】體品股龍頭安踏 跑輸有因

研究報告 10:44 2021/10/20

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安踏體育 （02020） 於2021年第3季中，比其他品牌零售增長流水較緩慢，按年增長只有10至15%。零售額增長的疲軟也可見於股價中。招商證券認為，公司零售額增長疲軟已經反映在股價中，預計4季度的銷售會更好。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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