【拆局重磅股】體品股龍頭安踏 跑輸有因（第二版） 研究報告 13:06 2021/10/20 分享： 安踏體育 （02020） 於2021年第3季中，比其他品牌零售增長流水較緩慢，按年增長只有10至15%。零售額增長的疲軟也可見於股價中。招商證券認為，公司零售額增長疲軟已經反映在股價中，預計4季度的銷售會更好。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 你可能感興趣 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 00:01 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 最新專欄文章 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 今日 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 【日圓跌破7算】收集日圓前 2個因素要留意 今日 【日圓跌破7算】收集日圓前 2個因素要留意 【季績攻略】摩根士丹利評工程股好過機械股（第二版） 今日 【季績攻略】摩根士丹利評工程股好過機械股（第二版） 【贏面股追蹤】兩融規模漲 中資券商股水漲船高 （第二版） 2021/10/19 【贏面股追蹤】兩融規模漲 中資券商股水漲船高 （第二版） 【季績攻略】香港基建陸續有來 中國建築績後再獲大行唱好 2021/10/19 【季績攻略】香港基建陸續有來 中國建築績後再獲大行唱好 大行報告 港股 FILA 買入 目標價 安踏體育（02020）