【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 研究報告 08:59 2021/10/20 分享： 中國電力供應持續緊張，不用面對煤炭成本高企問題的風電股表現備受市場關注。行業龍頭龍源電力 （00916） 上周公布良好發電量數據，下周亦將公布第三季業績，股價走勢強勁。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 你可能感興趣 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 00:01 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 最新專欄文章 【日圓跌破7算】收集日圓前 2個因素要留意 今日 【日圓跌破7算】收集日圓前 2個因素要留意 【季績攻略】摩根士丹利評工程股好過機械股 今日 【季績攻略】摩根士丹利評工程股好過機械股 【贏面股追蹤】兩融規模漲 中資券商股水漲船高 （第二版） 2021/10/19 【贏面股追蹤】兩融規模漲 中資券商股水漲船高 （第二版） 【季績攻略】香港基建陸續有來 中國建築績後再獲大行唱好 2021/10/19 【季績攻略】香港基建陸續有來 中國建築績後再獲大行唱好 【季績攻略】航運 港口 物流 航空 哪個最值博?（第三版） 2021/10/19 【季績攻略】航運 港口 物流 航空 哪個最值博?（第三版） 大行報告 市場動向 港股 發電量 花旗銀行 電力 目標價 市盈率 市帳率 龍源電力（00916）