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友邦再起動 升市添動力

名家專區 2021/10/20

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承接美股周一低開高走勢頭，港股昨輕微高開逾60點後，早段升勢逐步擴大。恒指最多曾升近400點，一舉衝越約處25400至25500點初步阻力區。

恒指昨早段高見25808，明顯衝越現下移至約25393的

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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