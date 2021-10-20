友邦再起動 升市添動力 名家專區 2021/10/20 分享： 承接美股周一低開高走勢頭，港股昨輕微高開逾60點後，早段升勢逐步擴大。恒指最多曾升近400點，一舉衝越約處25400至25500點初步阻力區。 恒指昨早段高見25808，明顯衝越現下移至約25393的 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 透視中港美 - 中國經濟失速 人行如何出招？ 2021/10/19 中國經濟失速 人行如何出招？ 透視中港美 - 金融股接力 港股望再上 2021/10/18 金融股接力 港股望再上 透視中港美 - 華爾街人人熱議 滯脹風險你要知 2021/10/16 華爾街人人熱議 滯脹風險你要知 透視中港美 - 大戶減持ATM 散戶接貨要留神 2021/10/14 大戶減持ATM 散戶接貨要留神 透視中港美 - 港交所似炒完 牛熊綫成關鍵 2021/10/13 港交所似炒完 牛熊綫成關鍵 保險產品 保險公司 港股 滙豐控股（00005） 騰訊控股（00700） 友邦保險（01299） 小米集團－W（01810） 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 證監會