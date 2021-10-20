友邦再起動 升市添動力

承接美股周一低開高走勢頭，港股昨輕微高開逾60點後，早段升勢逐步擴大。恒指最多曾升近400點，一舉衝越約處25400至25500點初步阻力區。

恒指昨早段高見25808，明顯衝越現下移至約25393的

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