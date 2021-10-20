新特高增長 估值平通街

國企指數昨日出現突破，可以上試9500點，但聯合國氣候變化大會11月即將舉行，新能源概念有望炒一轉，尤其內地缺電更要加快新能源電廠興建，新特能源（01799）受惠多晶硅價格上升，今年盈利可以急升，但估

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