新特高增長 估值平通街 名家專區 2021/10/20 分享： 國企指數昨日出現突破，可以上試9500點，但聯合國氣候變化大會11月即將舉行，新能源概念有望炒一轉，尤其內地缺電更要加快新能源電廠興建，新特能源（01799）受惠多晶硅價格上升，今年盈利可以急升，但估 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 港股重上50綫 踏出轉勢第一步（第四版） 2021/10/19 港股重上50綫 踏出轉勢第一步（第四版） 中字股實力談 - 北汽賣奔馳 估值料回升 2021/10/19 北汽賣奔馳 估值料回升 中字股實力談 - 中港股市50綫攻防 汽車股引擎先啟動（第四版） 2021/10/18 中港股市50綫攻防 汽車股引擎先啟動（第四版） 中字股實力談 - 中升價偏低 豪車銷量增 2021/10/16 中升價偏低 豪車銷量增 中字股實力談 - 港股上落悶局 靜待突破50綫（第四版） 2021/10/15 港股上落悶局 靜待突破50綫（第四版） 恒生中國企業指數 每股盈利 每股資產淨值 新能源 新特能源（01799） 北京汽車（01958） 大全能源（滬：688303） 人民幣 板塊