「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？ 國際 17:18 2021/10/20 分享： 美國債務違約，曾被視為百分百不可能發生的事，怎知近百年來美國國會通過提升債務上限的例行手續，10年前開始淪為民主、共和兩黨角力的場所，不到最後一刻，兩黨也不首肯通過提升債限。市場愈來愈憂慮這場幾乎每2年上演一次的「華盛頓戰爭」，是否已為美元霸權敲響喪鐘。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 2021/10/15 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 英國對移民落閘 三高經濟成空談 2021/10/14 英國對移民落閘 三高經濟成空談 強制員工打疫苗 美企陷兩難？ 2021/10/13 強制員工打疫苗 美企陷兩難？ 強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 2021/10/12 強制醫護打疫苗 紐約得失難預料 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 2021/10/11 沙特主權基金 收購紐卡素為咩？ 你可能感興趣 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 08:35 2021/10/15 藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相 英國對移民落閘 三高經濟成空談 20:33 2021/10/14 英國對移民落閘 三高經濟成空談 強制員工打疫苗 美企陷兩難？ 20:05 2021/10/13 強制員工打疫苗 美企陷兩難？ 最新專欄文章 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 今日 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 2021/10/19 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 國金札記 - 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 2021/10/19 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 歐亞能源危機 美難獨善其身 2021/10/18 歐亞能源危機 美難獨善其身 國金札記 - 英國對移民落閘 三高經濟成空談 2021/10/15 英國對移民落閘 三高經濟成空談 經濟 評級機構 美元 外滙貨幣 外滙儲備 國債 美國國會 美國