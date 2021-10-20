「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？

美國債務違約，曾被視為百分百不可能發生的事，怎知近百年來美國國會通過提升債務上限的例行手續，10年前開始淪為民主、共和兩黨角力的場所，不到最後一刻，兩黨也不首肯通過提升債限。市場愈來愈憂慮這場幾乎每2年上演一次的「華盛頓戰爭」，是否已為美元霸權敲響喪鐘。

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