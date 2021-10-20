  • 27°C
香港時間 : 20211020日 (週三) 18:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
名家

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「華盛頓戰爭」不斷 美元霸權響喪鐘？

國際 17:18 2021/10/20

分享：

美國債務違約，曾被視為百分百不可能發生的事，怎知近百年來美國國會通過提升債務上限的例行手續，10年前開始淪為民主、共和兩黨角力的場所，不到最後一刻，兩黨也不首肯通過提升債限。市場愈來愈憂慮這場幾乎每2年上演一次的「華盛頓戰爭」，是否已為美元霸權敲響喪鐘。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

相關文章

藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相
2021/10/15
藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相
英國對移民落閘 三高經濟成空談
2021/10/14
英國對移民落閘 三高經濟成空談
強制員工打疫苗 美企陷兩難？
2021/10/13
強制員工打疫苗 美企陷兩難？
強制醫護打疫苗 紐約得失難預料
2021/10/12
強制醫護打疫苗 紐約得失難預料
沙特主權基金 收購紐卡素為咩？
2021/10/11
沙特主權基金 收購紐卡素為咩？

你可能感興趣

藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相
08:35 2021/10/15
藥廠只顧牟利 疫情揭壟斷真相
英國對移民落閘 三高經濟成空談
20:33 2021/10/14
英國對移民落閘 三高經濟成空談
強制員工打疫苗 美企陷兩難？
20:05 2021/10/13
強制員工打疫苗 美企陷兩難？

最新專欄文章

聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
今日
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
2021/10/19
聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？
國金札記 - 美國滯脹初現 經濟十萬火急？
2021/10/19
美國滯脹初現 經濟十萬火急？
歐亞能源危機 美難獨善其身
2021/10/18
歐亞能源危機 美難獨善其身
國金札記 - 英國對移民落閘 三高經濟成空談
2021/10/15
英國對移民落閘 三高經濟成空談
經濟 評級機構 美元 外滙貨幣 外滙儲備 國債 美國國會 美國

上一篇文章

【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版）

下一篇文章

【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手?

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版