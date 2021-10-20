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比特幣ETF登場 入場有何需注意？

名家專區 2021/10/20

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由ProShares發行的比特幣ETF（Bitcoin Strategy ETF，美：BITO）周二掛牌，為美國首家上市的比特幣掛鈎ETF，令擁有美股投資帳戶的投資者，毋須設立加密貨幣錢包都可以參與比

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撰文 : 麥德銘

欄名 : 交易講場

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