比特幣ETF登場 入場有何需注意？ 名家專區 2021/10/20 分享： 由ProShares發行的比特幣ETF（Bitcoin Strategy ETF，美：BITO）周二掛牌，為美國首家上市的比特幣掛鈎ETF，令擁有美股投資帳戶的投資者，毋須設立加密貨幣錢包都可以參與比 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 麥德銘 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 雙11將至 淘寶App功能大升級 2021/10/19 雙11將至 淘寶App功能大升級 交易講場 - 內房紛售物管爭喘息 併購市場熾熱 2021/10/18 內房紛售物管爭喘息 併購市場熾熱 交易講場 - 鄭商所動力煤期貨屢漲停 逼1700大關 2021/10/16 鄭商所動力煤期貨屢漲停 逼1700大關 交易講場 - 港元大淡友巴斯 賭聯滙崩潰輸足95% 2021/10/15 港元大淡友巴斯 賭聯滙崩潰輸足95% 交易講場 - 全球上市公司碳排增 氣溫將升3度？ 2021/10/14 全球上市公司碳排增 氣溫將升3度？ 美股 產品 期貨 買入 基金 商品 沽出 ETF 比特幣 商品期貨