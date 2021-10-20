聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 名家專區 2021/10/20 分享： 美國9月消費物價指數（CPI）升幅，達到5.4%，通脹無疑是相當強，可是在最新的議息會議紀錄中，聯儲局仍稱通脹是暫時現象。惟市場對此有所質疑，近期美國10年期債息持續走高，曾升穿1.61厘，顯著高於9 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 報道系列 : 美國經濟危機系列三 相關文章 巨企業績報喜 美股午市向好 今日 巨企業績報喜 美股午市向好 你可能感興趣 巨企業績報喜 美股午市向好 今日 01:00 巨企業績報喜 美股午市向好 最新專欄文章 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 2021/10/19 聯儲局陷兩難 收水步伐更難測？ 國金札記 - 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 2021/10/19 美國滯脹初現 經濟十萬火急？ 歐亞能源危機 美難獨善其身 2021/10/18 歐亞能源危機 美難獨善其身 國金札記 - 英國對移民落閘 三高經濟成空談 2021/10/15 英國對移民落閘 三高經濟成空談 英國對移民落閘 三高經濟成空談 2021/10/14 英國對移民落閘 三高經濟成空談 美國 就業 貨幣政策 通脹 失業 滯脹 通脹債券