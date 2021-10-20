【另覓新歡】抛棄「煤超瘋」 擁抱「●●●」

昨日晚上一則新聞指出，國家發展改革委組織召開煤電油氣運重點企業保供穩價座談會；會議要求，進一步釋放煤炭產能，穩定增加煤炭產量，力爭煤炭日產量達到1200萬噸以上，引導煤炭價格回歸合理水準。

同時，發改委稱將對煤炭價格實行干預措施。

條件改變了，結果就變了。數據什麼的，都是條件產生的，所以不重要。讀者可能會問，煤炭可能還會上升。也許，但中國不是市場經濟，要懂國情，不然都不知道怎麼死法。例子：國際液化天然氣價格創下近十年的新高，但國內採暖季增加的需求主要是價格被管制的居民用氣，所以，天然氣上游企業中石油 （00857） 、中石化 （00386） 和中海油 （00883） 需要承擔大部分的虧損，下游企業承擔少部分。意思是說，煤價不能加！但會減價嗎？不知道，反正上限封死的可能性很大。

此外，我認為，布蘭特油價可能升至91美元。沒有辦法，我們玩的不是市場經濟的遊戲，所以，避開煤炭股，選擇風電股。

理由是什麼？中國各省市的成交平均電價已經上調19%，不到官方指定的20%，不過，火電股的成本也是增加的，多少不清楚。但風電股的成本不變。據「風電夥伴行動」計畫，要求2025年將陸上高、中、低風速地區的度電成本分別降至0.1元、0.2元和0.3元。此外，根據龍源 （00916） 2021年中期收入增加26%，EPS0.55元人民幣，增加38%。大唐新能源 （01798） 2021年中期收入增加32%，EPS0.1595元人民幣，增加24.6%。說明風電股本來就是有錢賺的，估計這是這次政策變化的意外得益者。賺錢，拒絕刀口舔血。

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圖表來源：國家統計局

