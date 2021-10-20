【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 反彈有餘未盡 財金 10:37 2021/10/20 分享： 受創辦人馬雲先後現身香港及歐洲的消息刺激，阿里巴巴 （09988） 股價整固數日後再急彈，今早勁升最多逾7%，暫高見177元兩個月高位。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大市拆局 最新專欄文章 【資金流向】散戶千人爭獲利 騰訊500元關再受阻（第三版） 2021/10/19 【資金流向】散戶千人爭獲利 騰訊500元關再受阻（第三版） 【A股期貨】A股期指今早登場官媒祝福 北水湧入港交所逆市升（第二版） 2021/10/18 【A股期貨】A股期指今早登場官媒祝福 北水湧入港交所逆市升（第二版） 【大戶動向】大戶趁阿里巴巴反彈加快減持 散戶接捧要提防? 2021/10/13 【大戶動向】大戶趁阿里巴巴反彈加快減持 散戶接捧要提防? 【大市拆局】颶風迫近A股轉淡 港股半日成交縮兩成 2021/10/12 【大市拆局】颶風迫近A股轉淡 港股半日成交縮兩成 【大市拆局】阿里美團午後高位暫受阻 短綫走勢可看反向指標?（第二版） 2021/10/11 【大市拆局】阿里美團午後高位暫受阻 短綫走勢可看反向指標?（第二版） 港股 香港 美股 成交 馬雲 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴