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【阿里巴巴股價】阿里衝越關鍵阻力位 下站目標200元（第二版）

財金 18:11 2021/10/20

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受創辦人馬雲先後現身香港及歐洲的消息刺激，阿里巴巴 （09988） 股價整固數日後再急彈，今早勁升最多9%，高見179.9元。阿里收報175.8元，仍升近7%。

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欄名 : 大市拆局

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