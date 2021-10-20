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【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手（第二版）

財金 18:18 2021/10/20

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龍頭中概科技股ATMX今早愈升愈有，帶領港股一度勁升逾400點，恒指高見26214，為6星期高位。恒指收報26125，仍升348點或1.4%。

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欄名 : 港股脈博

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