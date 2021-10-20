【港股脈博】騰訊阿里同現散戶沽盤千人操 貨源落入強者手（第二版） 財金 18:18 2021/10/20 分享： 龍頭中概科技股ATMX今早愈升愈有，帶領港股一度勁升逾400點，恒指高見26214，為6星期高位。恒指收報26125，仍升348點或1.4%。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 港股脈博 最新專欄文章 【港股脈博】友邦開車追落後 恒指破主要阻力區（第三版） 2021/10/19 【港股脈博】友邦開車追落後 恒指破主要阻力區（第三版） 【港股脈博】中國GDP轉弱中港股市齊軟 短期後市還看央媽撐市?（第二版） 2021/10/18 【港股脈博】中國GDP轉弱中港股市齊軟 短期後市還看央媽撐市?（第二版） 【港股脈博】監管劍指富途老虎證券 憂慮未擴散港股照升逾200點 2021/10/15 【港股脈博】監管劍指富途老虎證券 憂慮未擴散港股照升逾200點 【港股脈博】阿里急回補裂口 反彈強勢暫未失（第三版） 2021/10/12 【港股脈博】阿里急回補裂口 反彈強勢暫未失（第三版） 【ATM股價】美團阿里齊領軍 恒指曾彈600點上試關鍵阻力（第三版）（附圖） 2021/10/11 【ATM股價】美團阿里齊領軍 恒指曾彈600點上試關鍵阻力（第三版）（附圖） 止蝕 成交 基金 港股 馬雲 恒生指數 阿里巴巴－SW（09988）