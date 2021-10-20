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【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾

研究報告 11:55 2021/10/20

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中國經濟增速「破5」，第3季GDP按年增長僅4.9%，低於市場預期，並重回1年前水平，市場關注內地目前經濟的下行風險。

...

欄名 : 大行有路捉

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