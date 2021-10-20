【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版） 研究報告 14:47 2021/10/20 分享： 內地第3季GDP按年增速放緩至僅4.9%，東吳證券指出如果不考慮2020年第1季新冠疫情爆發的衝擊，2021年第3季GDP兩年複合增速為亦為4.9%，較第2季的5.5%下滑了0.6個百分點，而上一次單季度GDP增速出現類似幅度的下滑還要追溯到 2012年一季度，而當時的政策應對是兩次降准和兩次降息。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 大行有路捉 最新專欄文章 【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現） 2021/10/15 【Q4部署】內房最壞時刻已過 宜低吸優質股（附主要內房股價及估值表現） 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 2021/10/13 【Q4部署】平安證券：港股料觸底 全球滯脹持續（第二版） 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 2021/10/12 【疫苗新勢】新冠特效藥將面世 消費回暖有憧憬（第二版） 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 2021/10/08 【Q4展望】建銀料港股先跌後反彈 恒指22660至26500上落（第三版） 【震盪市】內地「雙控 」政策基調不變 3大方向揀股（第二版） 2021/10/04 【震盪市】內地「雙控 」政策基調不變 3大方向揀股（第二版） 疫情 共同富裕 經濟 電力 貨幣政策 GDP 中國