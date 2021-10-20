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【破5之局】經濟下行風險增 宏觀政策面臨矛盾（第二版）

研究報告 14:47 2021/10/20

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內地第3季GDP按年增速放緩至僅4.9%，東吳證券指出如果不考慮2020年第1季新冠疫情爆發的衝擊，2021年第3季GDP兩年複合增速為亦為4.9%，較第2季的5.5%下滑了0.6個百分點，而上一次單季度GDP增速出現類似幅度的下滑還要追溯到 2012年一季度，而當時的政策應對是兩次降准和兩次降息。

...

欄名 : 大行有路捉

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