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【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」

財金猛人追蹤 12:24 2021/10/20

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阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲行蹤近年成為市場話題，更是關係公司股價表現。最新報道指，他借道香港已遠走歐洲，坊間流傳其遭監管的「禁足令」已解除，無疑是對公司釋出正面訊號，但勿過分演繹為監管風暴已過。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 投資學堂

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