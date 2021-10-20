【首富出門】傳馬雲歐洲逍遙 提防監管風暴已過是「Deepfake」 財金猛人追蹤 12:24 2021/10/20 分享： 阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲行蹤近年成為市場話題，更是關係公司股價表現。最新報道指，他借道香港已遠走歐洲，坊間流傳其遭監管的「禁足令」已解除，無疑是對公司釋出正面訊號，但勿過分演繹為監管風暴已過。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 投資學堂 相關文章 【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版） 2021/10/18 【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版） 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 你可能感興趣 【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版） 17:42 2021/10/18 【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版） 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 00:01 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 最新專欄文章 【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！ 2021/10/19 【首富嘴炮】教巴菲特投資？ 馬斯克建議股神跟佢買呢隻！ 【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版） 2021/10/18 【高管出馬】傳阿里馬雲、恒大夏海鈞前後腳來港 在搞甚麼「大茶飯」？（第三版） 【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版） 2021/10/15 【契媽股】女股神重陽節也放假？ 6大 「主攻型」ETF兩個無操作（第二版） 【颱風停市】一年前今日又係打風兼停市 復市升定跌？ 統計過去12年紀錄話你知（第二版） 2021/10/13 【颱風停市】一年前今日又係打風兼停市 復市升定跌？ 統計過去12年紀錄話你知（第二版） 【經濟前瞻 】「末日博士」料政府收水將「縮沙」 滯脹有排捱（第二版） 2021/10/13 【經濟前瞻 】「末日博士」料政府收水將「縮沙」 滯脹有排捱（第二版） 經濟 富豪 共同富裕 分拆 阿里巴巴－SW（09988） 馬雲 習近平 阿里巴巴 反壟斷