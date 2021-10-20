農地補價勢成未來供應支柱 名家專區 15:01 2021/10/20 分享： 隨着港鐵項目及住宅官地供應減少，近期發展商主力透過收購舊樓及為農地補地價，以發展住宅。同時，最新一份《施政報告》表示，「標準金額」補地價將會延伸至新界新發展區農地，故料日後補地價的宗數會續處於高水平。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 欄名 : 樓市分析 相關文章 增加房屋供應 要靠補地價? 2021/09/30 增加房屋供應 要靠補地價? 標準金額補地價 可延至農地試行 2021/09/28 標準金額補地價 可延至農地試行 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 2021/03/11 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 你可能感興趣 增加房屋供應 要靠補地價? 14:00 2021/09/30 增加房屋供應 要靠補地價? 標準金額補地價 可延至農地試行 14:00 2021/09/28 標準金額補地價 可延至農地試行 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 14:00 2021/03/11 工廈「標準金額」補地價 成增土儲出路 最新專欄文章 核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 2021/10/19 核心區舖市復甦？品牌趁平租擴充 想Live Your Own Style要留意什麼？ 2021/10/17 想Live Your Own Style要留意什麼？ 舖位租務回升 短期租金難望反彈 2021/10/15 舖位租務回升 短期租金難望反彈 降低強拍門檻 新供應未必即時見效 2021/10/13 降低強拍門檻 新供應未必即時見效 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 2021/10/12 新盤由豪宅化到納米化 政府推「限呎地」能解市民住得細之苦？ 補地價 洪水橋 工廈 農地 粉嶺 元朗 地政總署 施政報告 發展商