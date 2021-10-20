農地補價勢成未來供應支柱

隨着港鐵項目及住宅官地供應減少，近期發展商主力透過收購舊樓及為農地補地價，以發展住宅。同時，最新一份《施政報告》表示，「標準金額」補地價將會延伸至新界新發展區農地，故料日後補地價的宗數會續處於高水平。

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