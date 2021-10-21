【能源危機】煤價兩招限 股價一日彈 大行：火電股睇埋季績先買 研究報告 07:00 2021/10/21 分享： 10月19日中央連番出手干預煤炭價格，市場憧憬火電股利潤觸底反彈，支持多隻火電股股價回升。不過，中銀國際日前提醒，市場仍然低估第三季煤價飈升對火電股利潤的衝擊，將板塊評級下調至「持有」，建議靜候更佳入場時機。 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : 券商有路捉 相關文章 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 2021/10/20 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 你可能感興趣 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 08:59 2021/10/20 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 00:01 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 最新專欄文章 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 今日 【冬天的冠軍】寒冬殺到 買衫保暖 買衫股賺錢 【日圓跌破7算】收集日圓前 3個因素要留意（第四版） 2021/10/20 【日圓跌破7算】收集日圓前 3個因素要留意（第四版） 【拆局重磅股】體品股龍頭安踏 跑輸有因（第二版） 2021/10/20 【拆局重磅股】體品股龍頭安踏 跑輸有因（第二版） 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 2021/10/20 【季績攻略】花旗看龍源電力4大催化劑 季績前部署有機 【季績攻略】摩根士丹利評工程股好過機械股（第二版） 2021/10/20 【季績攻略】摩根士丹利評工程股好過機械股（第二版） 市場動向 宏觀分析 投資推介 大行報告 港股 華能國際電力股份（00902） 能源危機 電力 煤 中華人民共和國國家發展和改革委員會