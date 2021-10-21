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【能源危機】煤價兩招限 股價一日彈 大行：火電股睇埋季績先買

研究報告 07:00 2021/10/21

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10月19日中央連番出手干預煤炭價格，市場憧憬火電股利潤觸底反彈，支持多隻火電股股價回升。不過，中銀國際日前提醒，市場仍然低估第三季煤價飈升對火電股利潤的衝擊，將板塊評級下調至「持有」，建議靜候更佳入場時機。

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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