【能源危機】煤價兩招限 股價一日彈 大行：火電股睇埋季績先買

10月19日中央連番出手干預煤炭價格，市場憧憬火電股利潤觸底反彈，支持多隻火電股股價回升。不過，中銀國際日前提醒，市場仍然低估第三季煤價飈升對火電股利潤的衝擊，將板塊評級下調至「持有」，建議靜候更佳入場時機。

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