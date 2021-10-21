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【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力

財金猛人追蹤 07:10 2021/10/21

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港股氣勢如虹，科技股愈升愈有，帶領恒指衝破26000關口。以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「看好美團 （03690） 。」

...

撰文 : 投資理財周刊 Money Times

欄名 : MT專訪

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