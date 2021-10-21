【名家談科技股】基金名家林少陽：看好美團 團隊很有活力 財金猛人追蹤 07:10 2021/10/21 分享： 港股氣勢如虹，科技股愈升愈有，帶領恒指衝破26000關口。以立投資管理投資總監兼董事總經理林少陽在接受《投資理財周刊》專訪時表示：「看好美團 （03690） 。」 ... 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入 撰文 : 投資理財周刊 Money Times 欄名 : MT專訪 相關文章 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 2021/10/20 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 2021/10/15 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 2021/10/13 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 2021/10/18 專訪霸菱方偉昌 大市估值修復期 捕捉碳中和長期趨勢 你可能感興趣 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 07:10 2021/10/20 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 07:10 2021/10/15 【名家談能源股】渣打梁振輝：能源股今季料跑贏！ 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 10:58 2021/10/13 【名家談港股】霸菱方偉昌：港股現在估值吸引！ 最新專欄文章 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 2021/10/20 【名家談科網股】滙豐范卓雲︰優質網絡平台股有反彈基礎 【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 2021/10/19 【名家看物管】霸菱方偉昌：物管公司靠收購壯大 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 2021/10/19 【名家談高息股】基金名家林少陽 薦長綫收息之選 【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 2021/10/18 【名家談大市】霸菱方偉昌：龍頭股估值已屆歷史低位 【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關 2021/10/15 【名家看賭股】霸菱方偉昌：賭股反彈最終都要等通關 港股 人物專訪 郭樹清 壟斷 酒店 騰訊控股（00700） 美團外賣 美團－W（03690） 阿里巴巴－SW（09988） 京東集團—SW（09618）